Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geländer beschädigt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter riss in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagabend ein Drahtseil, welches an dem Treppengeländer an der Treppe die zum Behördenzentrum in der Karl-Liebknecht-Straße in Suhl führt, heraus. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0081497/2025.

