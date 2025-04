Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustelle von Dieben heimgesucht

Nordhausen (ots)

Unbekannte betraten in der Carl-von Ossietzky-Straße die Baustelle eines Seniorenheims. Von dort wurde Malerwerkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zuvor drangen die Diebe gewaltsam in die Räume vor, in denen das Werkzeug lagerte. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag 17 Uhr bis Mittwoch 09 Uhr.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0091491

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell