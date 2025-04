LPI-NDH: Beschmierte Bauwagen und Toilettenhäuschen

Seega (ots) - Am Mittwochmorgen stand in der Ortslage Seega im Kyffhäuserkreis ein Holzunterstand in Flammen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand und konnten ein Übergreifen des Feuers auf einen wenige Meter entfernten Gastank verhindern. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen ist wahrscheinlich, dass der Brand durch Unbekannte verursacht worden die. Die Beamten ...

