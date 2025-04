LPI-NDH: Einbrecher in Firmengebäude

Geismar (ots) - Am Dienstag kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Citroen und einem VW. Der Fahrzeugführer des VW befuhr die Hintergasse und beabsichtigte nach rechts in die Friedensstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt musste der Fahrer warten. Die Fahrerin des Citroen erkannte dies zu spät, es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Hierbei entstand ein Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro. Rückfragen ...

