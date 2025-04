POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B104 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) - Am Dienstag, den 15.04.2025, gegen 18:40 Uhr ereignete sich in der Kirschenallee in Neustrelitz ein Verkehrsunfall zwischen einem 7-jährigen indischen Kind und einem 16-jährigen deutschen Fahrzeugführers eines Kleinkraftrades der Marke Simson. Bei diesem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-jährige ...

mehr