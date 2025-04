Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden in Stralsund, Ortsteil Devin

Stralsund (ots)

Eine 19jährige deutsche Staatsbürgerin befuhr mit ihrem BMW gegen 19:20 Uhr die Dorfstraße in Devin. Aus dem Segenriederweg kam ein 14jähriger aus Deutschland stammender Jugendlicher mit seinem Fahrrad gefahren, ohne zu beachten, dass er die Vorfahrt zu gewähren hat. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde dabei auf den PKW geschleudert. Er wurde mit Verdacht auf Oberarmbruch mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Greifswald geflogen. Die Fahrerin des BMW erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus nach Stralsund gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4.000,- Euro. Zur Versorgung der Verletzten, Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Dorfstraße für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell