Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Greifswald (ots)

Am 14. April 2025 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 261 in der Ortschaft Groß Zastrow ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 79-jährige deutsche Fahrerin eines Opel Crossland gemeinsam mit ihrem 84-jährigen Beifahrer die L261 aus Richtung Dersekow kommend in Fahrtrichtung Görmin. In der Ortslage Groß Zastrow kam das Fahrzeug in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einem Zaun.

Beide Insassen wurden dabei verletzt und nach erster Behandlung vor Ort zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Klinikum Greifswald gebracht.

Das Fahrzeug wurde durch die Kollision stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung musste die L261 in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag Matthias Paa Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

