POL-UL: (HDH) Giengen - Auf der Flucht einen Unfall verursacht

Ulm (ots) - Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr meldeten Zeugen einen auffällig und gefährlich fahrenden Mitsubishi auf der Hauptstraße in Geislingen in Fahrtrichtung Göppingen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug in Gingen an der Fils festgestellt werden. Die Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte der 36-jährige Fahrer und versuchte über die B10 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu ...

mehr