POL-UL: (GP) Geislingen - Flucht vor der Polizei

Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr meldeten Zeugen einen auffällig und gefährlich fahrenden Mitsubishi auf der Hauptstraße in Geislingen in Fahrtrichtung Göppingen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug in Gingen an der Fils festgestellt werden. Die Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte der 36-jährige Fahrer und versuchte über die B10 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Hierbei überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer gefährlich rechts. An der Ausfahrt Süßen-Süd fuhr der Flüchtende ab um direkt wieder auf die B10 in Richtung Geislingen aufzufahren. An der Ausfahrt Süßen-Ost verließ er die B10 auf die B466. An der Kreuzung von dieser auf die L1214 konnte der Fahrer dann durch die eingesetzten Beamten angehalten und kontrolliert werden. Er versuchte sich zwar noch durch ein Wendemanöver der Kontrolle zu entziehen, dies misslang ihm jedoch. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen entstempelt waren und sich dieses in einem verkehrsunsicheren Zustand befand. Zudem verlief ein Drogentest beim 36-Jährigen positiv auf Cannabis und er war durch das Polizeipräsidium Stuttgart zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachtes eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Hinweise auf mögliche Geschädigte oder Gefährdete nimmt das Polizeirevier Geislingen unter der Telefonnummer 0733193270 auf.

