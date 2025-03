Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fahrer wird Vorfahrt genommen

Polizei nimmt ihm dennoch den Führerschein

Ulm (ots)

Um 21 Uhr wird der Polizei in Biberach am Freitag im Bereich Hardtsteigstraße Ecke Hirschbergstraße ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Skoda die Hirschbergstraße in Richtung Hardtsteigstraße. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 38-Jährigen, der mit seinem VW auf der Hardtsteigstraße in Richtung Riedlinger Straße unterwegs war. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten nun aber auf, dass der VW-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. In der Folge bekommt nun der Skoda-Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Missachtung der Vorfahrt. Der VW-Fahrer musste Blut und seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

