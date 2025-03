Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) B30 Hochdorf - Freilaufender Hund verletzt

Autofahrer sieht die Gefahr zu spät und fährt Hund an

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 22.20 Uhr befuhren mehrere Fahrzeuge die Bundesstraße 30 im Bereich Hochdorf in Richtung Unteressendorf und meldeten der Polizei gefährliche Situationen mit einem herrenlosen Hund. Ein Fahrzeuglenker konnte im weiteren Verlauf dem Labrador gerade noch ausweichen. Dieses Glück hatte eine 27-Jährige mit ihrem Seat nicht. Der freilaufende Hund stand so plötzlich vor ihr, dass sie trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das Tier wurde verletzt und kam in eine Tierklinik. Der Schaden am Seat beläuft sich auf 1.000 Euro. Wem der Labrador gehört, konnte bislang leider nicht geklärt werden. Die Polizei in Biberach ermittelt und nimmt hierzu Hinweise unter der Nummer: 073514470 entgegen. Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass Hundehalter verpflichtet sind, ihre Tiere vor Weglaufen zu sichern.

