Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei rettet Biber

Zwei Biber werden zurück ins sichere Nass geleitet

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen um 0.15 Uhr wurde die Ulmer Polizei im Bereich des Hindenburgrings auf Höhe der Tankstelle zu einem Einsatz mit zwei uneinsichtigen Bibern gerufen. Diese waren immer wieder auf die Bundesstraße 10 gelaufen und hatten sich und die Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizisten nahmen sich der verwirrten Tiere an und eskortieren sie sicher an die Große Blau, wo sie, vermutlich erleichtert, ins Wasser hüpften.

