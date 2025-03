Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag, zwischen 15:30 und 16:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schorndorfer Straße in Uhingen ein schwarzer Renault angefahren. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz zwischen Supermarkt und Uditorium. Der Verursacher muss den Unfall bemerkt haben und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden i.H.v. 1000 EUR.

Die Polizei Uhingen ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Uhingen unter der Telefonnummer 0716193810 entgegen.

Polizeiführer vom Dienst (WEL), 0594701, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

