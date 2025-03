Polizei Mettmann

POL-ME: 73-jähriger Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt - 2503082

Hilden (ots)

Am Mittwoch, 19. März 2025, ist bei einem Verkehrsunfall in Hilden ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Tesla schwer verletzt worden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13 Uhr befuhr ein 25-jähriger Solinger mit seinem Tesla Model Y die Berliner Straße in Richtung Benrather Straße. An der Kreuzung mit der Mettmanner Straße missachtete er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen einen vorfahrtberechtigten 73 Jahre alten Hildener, der mit seinem Pedelec aus der Mettmanner Straße kommend die Straße überquerte. Es kam hierbei zum Zusammenstoß und der Pedelec-Fahrer stürzte zu Boden, wobei er schwer verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Zuge der ersten Unfallermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass die Ampel an der Kreuzung teilweise defekt war. Der Ampelmast, der zum Unfallzeitpunkt durch einen Bus verdeckt wurde, zeigte Rotlicht. Der sichtbare Ampelarm leuchtete gelb und grün.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf übernahm die weitere Spurensicherung vor Ort. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Pedelec-Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daher wurde zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe angeordnet.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Berliner Straße ab der Hochdahler Straße in Richtung Benrather Straße vollständig. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden des Tesla und des Pedelecs auf 8.500 Euro.

