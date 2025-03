Polizei Mettmann

POL-ME: 33-jähriger Autofahrer mit Reizgas angegriffen - 2503081

Heiligenhaus (ots)

Am Mittwochmittag, 19. März 2025, wurde ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer in Heiligenhaus von einem derzeit unbekannten VW Golf-Fahrer nach einem verbalen Streit durch mehrere Schüsse aus einer Reizgaspistole verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Velberter mit seinem Mercedes Benz C220 die Pinner Straße in Richtung Heiligenhaus. An einer roten Ampel in Höhe einer Verbindungsstraße zur Velberter Straße hielt er an und ein schwarzer Golf hielt auf der linken Spur neben ihm. Der Fahrer des VW Golf hatte das Beifahrerfenster geöffnet und warf ihm in türkischer Sprache zunächst einen vorangegangenen Fahrfehler vor. Anschließend schoss der Mann mehrfach mit einer Reizgaspistole auf den 33-Jährigen und floh unerkannt in Richtung Heiligenhaus.

Der glücklicherweise nur leicht verletzte Mercedes-Fahrer alarmierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den Täter im Nahbereich nicht mehr antreffen.

Der 33-Jährige wurde zunächst in einem angeforderten Rettungshubschrauber versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht.

Der Fahrer des schwarzen VW Golf kann mit einem südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Er hatte kurze schwarze Haare, trug einen Dreitagebart und war braun gebrannt. Der VW Golf war ein neues Modell und hatte schwarze Felgen sowie getönte Scheiben. Es soll eine Städtekennung für Gladbach (GL-) an dem Auto angebracht gewesen sein.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall an der Pinner Straße beobachtet oder kann Angaben zu dem Fahrer des VW Golf oder nähere Hinweise zu dem Kennzeichen geben? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

