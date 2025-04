Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Mehrere Autos aufgebrochen - Haben Sie etwas beobachtet?

Niederkrüchten (ots)

Zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 6:30 Uhr, wurden am Lindbruch in Niederkrüchten drei Autos aufgebrochen. Alle Fahrzeuge waren auf dem dortigen Parkplatz an der Mittelstraße unmittelbar nebeneinander abgestellt. Mindestens eine unbekannte Person schlug bei drei Autos eine Scheibe ein, bei einem weiteren Fahrzeug blieb es beim Versuch. Bereits im Verlauf des vergangenen Wochenendes war in Niederkrüchten ein Auto aufgebrochen worden. Der Besitzer hatte es am Freitag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz Am Kamp abgestellt. Am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr hatte er es mit eingeschlagener Beifahrerscheibe vorgefunden. Auch die Windschutzscheibe war beschädigt. Im Wagen fehlte ein älteres mobiles Navigationsgerät mit Halterung. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen. Ist Ihnen in den genannten Bereichen etwas Verdächtiges aufgefallen? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei /jk (439)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell