Polizei Münster

POL-MS: Transporter fährt auf LKW auf - Vorübergehende Vollsperrung der A30

Münster / Ibbenbüren (ots)

Am Dienstagmittag (11.03., 12:06 Uhr) ist ein 22-Jähriger auf der Autobahn 30 in Richtung Niederlande zwischen den Anschlussstellen Ibbenbüren und Ibbenbüren-West mit seinem Transporter an einem Stauende auf einen vorausfahrenden Sattelzug eines 52-Jährigen aufgefahren. Mit in dem Transporter saß ein 32-jähriger Beifahrer.

Bedingt durch die Kollision wurden der 22-jährige Osnabrücker und sein 32-jähriger Beifahrer aus Ibbenbüren schwer verletzt und durch Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber verließ die Unfallstelle ohne Patienten. Der LKW-Fahrer aus Recke wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme sowie Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Niederlande bis 15.45 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr, der sich zum Unfallzeitpunkt zwischen den Anschlussstellen befand, wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der nachfolgende Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ibbenbüren abgeleitet.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster war im Einsatz und sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Ursache dauern an.

