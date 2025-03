Polizei Münster

POL-MS: Widerstand nach Verfolgung - 27-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (11.03., 02:10 Uhr) haben Polizisten einen 27-jährigen Autofahrer an der Wilhelmstraße gestoppt, nachdem dieser zuvor mit seinem Fahrzeug und unter Cannabiseinfluss geflüchtet ist.

Der Streifenwagenbesatzung fiel der VW Golf an der Austermannstraße aufgrund von lauten Motorengeräuschen auf. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer flüchteten über den Horstmarer Landweg, stellten das Fahrzeug in einer Sackgasse versteckt ab und flüchteten zu Fuß weiter. Mithilfe eines aufmerksamen Zeugen konnten die Polizisten die Verfolgung zu Fuß aufnehmen und den 27-jährigen Fahrer unter Androhung des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) noch in der Nähe stoppen.

Hinzugerufene Einsatzkräfte durchsuchten das Fahrzeug des Mannes. Sie fanden Betäubungsmittel und einen Teleskopschlagstock und stellten die Gegenstände sicher.

Die Polizisten brachten den 27-jährigen Mann zur Polizeiwache. Er gestand regelmäßigen Cannabiskonsum, woraufhin ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit beleidigte die Polizeibeamten auf der Polizeiwache mehrfach, kniff sie, versuchte sie zu beißen und mit einem Kopfstoß zu treffen. Aus diesem Grund nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam.

Die Polizisten stellten den Führerschein und das Auto des Mannes sicher. Den 27-Jährigen erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

