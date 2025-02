POL-SL: Telefonbetrüger erneut in Saarbrücken erfolgreich / Polizei warnt und gibt Verhaltenshinweise!

Saarbrücken / Blieskastel (ots) - Am Samstag, den 31.10.2024 brannte gegen 22:42 Uhr ein Pkw in der Hermann-Berwanger-Straße in Blieskastel-Aßweiler. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten unbekannte Jugendliche das Fahrzeug mittels Feuerwerkskörpern vorsätzlich in Brand. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung ...

