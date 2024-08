POL-BO: Skateboardfahrer (24) schwer verletzt

Witten (ots) - Ein Fahrradfahrer (40, aus Witten) zog sich bei einem Alleinunfall in Witten schwere Verletzungen zu. Der 40-Jährige befuhr am Montagabend, 19. August, gegen 18.40 Uhr von der Lakebrücke kommend den Alten Fährweg. Als er in Höhe der Hausnummer 7 an einem geparkten Auto vorbeifahren wollte, öffnete die Autofahrerin (29, aus Hagen) die Tür. Nach aktuellem Stand war zwischen dem Auto und dem Fahrrad ...

mehr