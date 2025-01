Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach schwerer Brandstiftung in Blieskastel-Aßweiler

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken / Blieskastel (ots)

Am Samstag, den 31.10.2024 brannte gegen 22:42 Uhr ein Pkw in der Hermann-Berwanger-Straße in Blieskastel-Aßweiler. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten unbekannte Jugendliche das Fahrzeug mittels Feuerwerkskörpern vorsätzlich in Brand. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein Gebäude verhindert werden, dessen Bewohner bereits schliefen. Die Fachdienststelle für Branddelikte ermittelt deshalb wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten mehrere Jugendliche, welche zuvor auf dem in der Nähe befindlichen Sportplatz Halloween feierten, den Brand verursacht haben. Während der Feier wurden ebenfalls Feuerwerkskörper gezündet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können oder sonstige, verdächtige Wahrnehmungen im Tatzusammenhang festgestellt haben, sich unter der 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu set-zen. Für Hinweise kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

