Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Verkehrsunfall am Saarleinpfad in Merzig

Pkw landet im Hafenbecken

Saarbrücken / Merzig (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22. / 23. Januar 2025) kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen in Merzig. Dort geriet ein Pkw in das Hafenbecken des Jachthafens.

Gegen 01:05 Uhr erhielt die saarländische Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfallgeschehen in Merzig. Über die Integrierte Rettungsleitstelle des Saarlandes wurden die Beamten darüber informiert, dass ein Auto in die Saar gefahren sei.

Wie die entsandten Kolleginnen und Kollegen der PI Saarlouis vor Ort feststellen konnten, hatte sich der Verkehrsunfall demnach wie folgt zugetragen:

Eine 18-Jährige aus Dillingen/Saar sowie ein 16-Jähriger aus Merzig waren mit einem Opel Corsa auf der Hilbringer Seite des Saarleinpfads von Besseringen in Richtung Dillingen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen erkannte die 19-jährige Fahrerin eine Rechtskurve zu spät und durchbrach einen Holzzaun. Anschließend stürzte das Fahrzeug samt Insassen in das Hafenbecken des Jachthaftens und begann zu sinken.

Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich glücklicherweise selbstständig aus dem sinkenden Pkw befreien und begaben sich anschließend zu einem nahegelegenen Hotel, um von dort aus einen Notruf absetzen zu können. Hinweise, dass sich weitere Insassen in dem verunfallten Pkw befanden, konnten nicht erlangt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Merzig war mit fünf Fahrzeugen und ca. 20 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Diese errichteten eine Ölsperre im Bereich des Hafenbeckens.

Derzeit wird die Bergung des Pkws vorbereitet. Hieran sind neben der Wasserschutzpolizei auch das Wasser- und Schifffahrtsamt, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz sowie die Stadt Merzig beteiligt.

