Saarbrücken / Merzig (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22. / 23. Januar 2025) kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen in Merzig. Dort geriet ein Pkw in das Hafenbecken des Jachthafens. Gegen 01:05 Uhr erhielt die saarländische Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfallgeschehen in Merzig. Über die Integrierte Rettungsleitstelle des Saarlandes wurden ...

mehr