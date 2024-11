POL-PDNR: Metalldiebstahl

Birkenbeul (ots) - In der Zeit von Freitag, 15.11.2024, 17.00 Uhr, bis Samstag, 16.11.2024, 10.00 Uhr, kam es in Birkenbeul, Ortsteil Weißenbrüchen, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter in der Höhenstraße zwei Fensterscheiben eines Einfamilienhauses. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 ...

