POL-PDNR: Sachbeschädigung an Wohnhaus

Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Freitag, 15.11.2024, 18.15 Uhr, bis Samstag, 16.11.2024, 10.30 Uhr, wurde in Altenkirchen, Kiefernweg, ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstachen an einem Pkw Ford beide Reifen der Beifahrerseite. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung ...

