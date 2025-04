Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Nach versuchter Freiheitsberaubung - Polizei fahndet mit Phantombild

Kempen (ots)

Die Kripo ermittelt zu einer versuchten Freiheitsberaubung, die sich am 26. Februar auf der Straße "Am Schlehdorn" in Kempen ereignet hatte. Ein unbekannter Mann habe hier einem 11-jährigen Mädchen am Arm gegriffen und ein Tuch vor das Gesicht gehalten. Das Mädchen habe sich losreißen können. Bei den Ermittlungen wurde ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellt, welches nun im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht ist:

https://polizei.nrw/fahndung/166785

Das Kriminalkommissariat 5 in Dülken fragt: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen auf dem Phantombild machen? Hinweise bitte an die 02162/377-0. /wg (441)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell