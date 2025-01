Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: PKW prallt gegen Leitplanke

Mönchengladbach BAB 46, 25.01.2025, 21:20 Uhr, FR Heinsberg (ots)

Am späten Samstagabend ereignete sich ein Unfall auf der BAB 46 in Fahrtrichtung Heinsberg, dabei verlor die Fahrerin eines Pkw die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Ersthelfer, die den Unfall bemerkten, handelten vorbildlich. Sie setzten umgehend den Notruf ab und leisteten unverzüglich Erste Hilfe. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes stellten glücklicherweise fest, dass die Fahrerin weder im Fahrzeug eingeschlossen noch eingeklemmt war. Äußerlich schien sie unverletzt zu sein, war jedoch bewusstlos. Eine Notärztin und das Rettungsdienstpersonal versorgten die Patientin vor Ort medizinisch und brachten sie anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr klemmten die Fahrzeugbatterie ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützen die Polizei bei der Verkehrsabsicherung.

Im Einsatz waren die Einheit Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und eine Notärztin, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

