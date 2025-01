Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei PKW kollidieren

Mönchengladbach-Dahl, 25.01.2025, 15:41 Uhr, Konradstraße (ots)

Gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der Konradstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein Fahrzeug kam aus noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW, der nicht mehr ausweichen konnte. Insgesamt befanden sich drei Personen in den Fahrzeugen. Zwei Frauen hatten Ihren verunfallten PKW bereits verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienstpersonal untersucht und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs saß noch im seinem PKW. Er war nicht eingeklemmt. Er wurde patientengerecht aus dem PKW geholt, anschließend untersucht und ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Die Konradstraße musste zwischen "An der Landwehr" und "Seilerweg" während der Rettungsmaßnahmen durch die Polizei für den Verkehr gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Mario Valles-Fernandez

