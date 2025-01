Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der Gladbacher Straße

Mönchengladbach Nordpark, 24.01.2025, 9:52 Uhr, Gladbacher Straße (ots)

Am Morgen ereignete sich auf der Gladbacher Straße zwischen Am Borussia-Park und der Feuerwache ein Verkehrsunfall mit einem LKW und einem PKW. Der LKW kam dadurch kurz von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne auf der Mittelinsel und beschädigte mehrere Poller. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Unfall auf der Fahrbahn stehen.

Infolge des Unfalls war die Fahrbahn in Richtung Innenstadt vollständig blockiert, während es in Fahrtrichtung Rheindahlen zu erheblichen Behinderungen kam. Auch in den umliegenden Straße bildeten sich lange Staus. Die beiden Fahrer wurden verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, kontrollierte die umgestürzte Laterne und unterstützte die Polizei bei der Reinigung einer Fahrbahn.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sebastian Teeuwen

