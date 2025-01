Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall in Holt während des Berufsverkehrs

Mönchengladbach-Holt, 24.01.2025, 7:15, Bahnstraße (ots)

Am frühen Morgen ereignete sich im dichten Berufsverkehr ein Verkehrsunfall auf der Bahnstraße, der zu Verkehrsbehinderungen führte. Ein Kleinbus kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Fahrzeuge. Dabei wurde der Fahrer verletzt und musste in ein städtisches Krankenhaus transportiert werden. In einem der beteiligten Fahrzeug befand sich eine Mutter mit ihren Kindern, die zur weiteren medizinischen Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Feuerwehr unterstützte bei der Versorgungen der Patienten und bei der Unfallaufnahme durch die Polizei.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Bahnstraße vollständig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen im Ortsteil Holt führte.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sebastian Teeuwen

