FW-MG: Kaminbrand

Mönchengladbach-Uedding, 25.01.2025, 15:24 Uhr, Engelsmühlenweg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr aufgrund von Funkenflug aus einem Kamin eines Einfamilienhauses auf den Engelsmühlenweg alarmiert. Die Leitstelle alarmierte die Einsatzkräfte, um die Lage zu überprüfen und Maßnahmen einzuleiten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Kamin des Hauses in Brand geraten war. Um den Brand zu löschen, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und der Kamin mit Kaminkehrerwerkzeug gekehrt, sodass der Brand schnell und sicher unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zur weiteren Überprüfung und Begutachtung des Kamins wurde ein Schornsteinfeger hinzugezogen. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Hauseigentümer übergeben, die glücklicherweise unbeschadet in ihr Haus zurückkehren konnten.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

