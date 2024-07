POL-PPRP: Beim Vorbeifahren touchiert und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 17.07.2024 bis 18.07.2024 wurden insgesamt drei Motorroller in Ludwigshafen entwendet. Die Kleinkrafträder waren in der Wöllner-, Schul- und Bürgermeister-Grünzweig-Straße geparkt. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

