Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Tönisvorst (ots)

Am heutigen 1. Mai befuhr ein 51jähriger Motorradfahrer aus Mönchengladbach gegen 13:00 Uhr den verkehrsberuhigten Bereich Osterheide in St. Tönis. Er beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links auf die Krefelder Straße in Richtung Krefeld einzufahren. Hierbei übersah er offenbar den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw eines 21jährigen aus Krefeld, der in Richtung Willicher Straße fuhr. Auf der Krefelder Straße kam es zur Kollision der Fahrzeuge und zum Sturz des Motorradfahrers. Der augenscheinlich leicht verletzte Motorradfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (443)

