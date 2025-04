Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Uhldingen-Mühlhofen

Telefonbetrüger geben sich als Arzt aus

Ein Ehepaar ist am Montagvormittag auf die Masche dreister Betrüger hereingefallen, die sich am Telefon als Arzt ausgegeben haben. Sie berichteten den Senioren, dass sich ihr Sohn im Krankenhaus habe untersuchen lassen und man dabei Krebs im Endstadium feststellt hat. Um die angeblich nur noch kurze Lebensdauer zu verlängern, benötige ihr angeblich kranker Sohn spezielle Medikamente aus dem Ausland, die bar bezahlt werden müssten. Das Ehepaar schenkte der Geschichte Glauben und übergab gegen 14.30 Uhr einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag an eine Abholerin. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt wegen Betrugs und bittet Zeugen, die in Oberuhldingen, insbesondere im Bereich der Linzgaustraße, Aachstraße und der Bahnhofstraße auf die Abholerin aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die blonde Frau war mit einer bunten Bluse sowie blauen Jeans bekleidet und trug ein Kopftuch.

Immenstaad

Linienbus prallt gegen Auto

Rund 20.000 Euro Gesamtsachschaden hat ein Lininienbusfahrer am Montagabend in der Altenbergstraße angerichtet. Beim Vorbeifahren kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Beetle und schob diesen mehrere Meter mit sich. Der Busfahrer sowie sein Fahrgast kamen mit dem Schrecken davon. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Müllsäcke auf Fahrbahn verteilt - Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen endete der Dienstagabend für einen 36-Jährigen. Polizeibeamte nahmen den Mann mit auf die Dienststelle, nachdem er mit rund 2,7 Promille intus in der Paulinenstraße mehrere gelbe Säcke auf die Fahrbahn warf und den Müll auf der Straße verteilte. Auf den bereits polizeibekannten 36-Jährigen kommt nun eine Kostenrechnung für die eher unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei zu.

Meckenbeuren

Raser von der Polizei gestoppt

Mehrere hundert Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein wochenlanges Fahrverbot kommen auf einen 29-jährigen Verkehrssünder zu. Der BMW-Fahrer hatte es am frühen Montagmorgen auf dem Weg zur Frühschicht offenbar ziemlich eilig und fuhr bei erlaubten 30 km/h mit über 60/km/h, die Toleranz bereits abgezogen, durch die Hauptstraße. Für ihn unpassend dürfte dabei die Messstelle der Polizisten gewesen sein, die den 29-Jährigen daraufhin stoppten.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kindergarten

Unbekannte sind zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen auf das Dach des Kindergartens in der Marienstraße geklettert und haben dort Sachschaden angerichtet. Dort traten sie offenbar mutwillig auf mehrere dort abgestellte Spielzeuge und kleine Hütten ein. Zudem beschädigten sie mehrere Eisenelemente des Blitzableiters. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 3.000 Euro. Dass ein Zusammenhang mit den Beschädigungen an der gegenüberliegenden Schul-Sporthalle besteht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6021708), ist nicht auszuschließen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Auto prallt in Hausfassade

Ein Bedienfehler dürfte die Ursache für einen Unfall am Montag gegen 9.30 Uhr in der Talstraße gewesen sein. Ein 60-Jähriger, der eigenen Angaben zufolge wenig Erfahrung mit Automatik-Fahrzeugen hat, gab versehentlich Gas und prallte mit dem BMW in die Glasfassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses. An seinem Automatik-Leihwagen entstand rund 10.000 Euro Sachschaden, am Haus wird dieser auf etwa 7.000 Euro beziffert. Verletzt wurde der 60 Jahre alte Unfallverursacher den ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell