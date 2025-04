Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Randalierer unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße in Ailingen randaliert. Sie beschädigten die hölzernen Rollläden am Backhaus und verteilten den Inhalt eines Mülleimers auf dem Boden. Gegen 1.30 Uhr war eine Gruppe Jugendlicher in diesem Bereich aufgefallen. Dass diese mit der Tat in Verbindung steht, ist nicht auszuschließen. Personen, die in der Zeit zwischen 1 Uhr und 10 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Sporthalle beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben unbekannte Vandalen mehrere Fensterscheiben und Türen der Schul-Sporthalle in der Allmandstraße beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen in einer Unterkunft in der Prinz-Eugen-Straße in Bürgermoos ermittelt der Polizeiposten Tettnang. Zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 29 Jahren war es gegen 7.15 Uhr zum Streit gekommen, in dessen Verlauf der 26-Jährige mit einem Messer auf sein Gegenüber losgegangen sein soll. Zeugenangaben zufolge griff der 29-Jährige nach einem Stuhl und wehrte seinen Kontrahenten damit ab. Sicherheitskräfte beruhigten die erhitzten Gemüter. Der 29-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung eine leichte Verletzung. Polizeibeamte stellten beim Jüngeren ein Messer sowie ein Pfefferspray sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Salem

Einbrecher ohne Erfolg

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag versucht, in mehrere Wohnungen eines Wohnhauses in der Leopoldstraße zu gelangen. Er hebelte an drei Eingangstüren, scheiterte jedoch und flüchtete unverrichteter Dinge. Bei seinen Taten, die sich zwischen 23.30 Uhr und 4.45 Uhr abspielten, richtete er an den Türen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen übernommen.

Meersburg

Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in einer Unterkunft in der Steigstraße am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr wurden zwei Bewohner leicht verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge geriet beim Frittieren Fett in Brand, wobei sich die Flammen rasch auf die Küche und das Inventar ausbreiteten. Den Bewohnern der Wohnung, einem Jugendlichen und dessen 35 Jahre alten Mutter, gelang es nicht, das Feuer zu löschen, woraufhin die Feuerwehr anrückte. Die Wehrleute evakuierten mehrere Personen unter anderem über eine Drehleiter aus dem Gebäude und konnte eine weitere Brandausdehnung verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Jugendliche wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Seine Mutter zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Immenstaad

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Hagnau und Immenstaad wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 58-jähriger Ford-Lenker wollte die B 31 vom Schloss Kirchberg in Richtung Kippenhausen überqueren und übersah dabei den aus Hagnau nahenden 54 Jahre alten Zweiradfahrer. Der Biker bremste zwar stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und wurde über die Motorhaube des Autos auf die Straße geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn auf dem Luftweg in eine Klinik. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon, sie blieben körperlich unverletzt und wurden vom Unfall-Nachsorgedienst betreut. Insgesamt entstand über 10.000 Euro Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die B 31 bis kurz nach 13 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell