Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstähle schnell geklärt

Schnell geklärt werden konnte der Diebstahl von persönlichen Wertgegenständen aus einem Aufenthaltsraum für Personal des Krankenhauses Sigmaringen am vergangenen Freitag. Eine Geschädigte hatte Strafanzeige erstattet, nachdem ihr ein Armband und ein Ring aus einem Rucksack entwendet worden waren. Aufgrund von Zeugenangaben zu einer Person, die sich kurzzeitig in dem Raum aufgehalten haben soll, und der damit verbundenen Personenbeschreibung geriet bei der Ermittlungsgruppe "Asyl" des Polizeireviers Sigmaringen schnell ein 19-jähriger Bewohner der LEA Sigmaringen in den Fokus. Im Rahmen einer daraufhin richterlich angeordneten Durchsuchung von dessen Zimmer, konnten die Beamten nicht nur den gestohlenen Ring und das Armband an der Hand des Tatverdächtigen, sondern weiteres mögliches Diebesgut und verschreibungspflichtige und unter das Betäubungsmittelgesetz fallende Arzneimittel in dem Raum auffinden. Wie sich herausstellte, war der Tatverdächtige am Donnerstagabend ins Krankenhaus eingeliefert worden und hatte nach seiner Entlassung am Freitagvormittag offenbar die Gelegenheit zum Diebstahl genutzt. Der 19-Jährige gelangt nun wegen der Diebstähle, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige, nachdem er sich den eingesetzten Beamten gegenüber im weiteren Verlauf noch widersetzte.

Meßkirch

Unter Drogen gefahren

Mutmaßlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand ein 26-jähriger Pkw-Lenker, der am Sonntagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen bei Meßkirch überprüft wurde. Nachdem der Fahrer bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten gezeigt hatte, verlief ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC und Amphetamin. Der Mann musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung nun über den weiteren Fortgang des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden wird. Im Positivfall droht ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Stetten a. k. M.

Motorradfahrende überprüft

Nach einem Zeugenhinweis hat eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz an der L 197 bei Stetten a. k. M. mehrere Motorradfahrende überprüft. Die rund 15 Biker sollen zuvor die Strecke nach Thiergarten mehrfach mit deutlich wahrnehmbarer Geräuschentwicklung befahren und so für eine unnötige Beeinträchtigung der dortigen Anwohnerschaft gesorgt haben. Da eine beweiskräftige Ahndung möglicher Verstöße nicht mehr möglich war, wurde mit den Anwesenden ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt.

Gammertingen

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag kurz nach 10.30 Uhr in der Europastraße. Der 19 Jahre alte Lenker eines Dacia wollte von der Breite Straße in die Europastraße einbiegen und übersah dabei eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 16-jährige Motorroller-Fahrerin. Diese prallte in die hintere linke Seite des Dacia, kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt.

Bad Saulgau

Pedelec aus Schuppen gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein unbekannter Täter aus einem hölzernen Geräteschuppen in der Hirtengasse ein Pedelec entwendet. Der Unbekannte verschaffte sich auf bislang nicht geklärte Weise Zugang zu dem Raum, der nach Angaben des Eigentümers zur Tatzeit mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen gewesen sein soll. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Daraus entwendete er ein Pedelec der Marke Conway, Typ Cairon S429, im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt zu dem Diebstahl und bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Pedelecs geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Ursache für Flächenbrand vom 04.04.25 geklärt

Zwischenzeitlich geklärt werden konnte die Ursache für einen Flächenbrand im Bereich des Buchbühl-Denkmals am 04.04.25 (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6006706). Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Bezirksdienst des Polizeireviers Bad Saulgau nun zwei 14-jährige Jugendliche identifizieren, die an einer dort bereits befindlichen illegalen Feuerstelle ein Lagerfeuer entzündeten, welches schließlich außer Kontrolle geriet und auf den angrenzenden Waldboden übergriff. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

