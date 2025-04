Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Flächenbrand

Ostrach (ots)

Am Freitag gegen 15.48 Uhr wurde beim Buchbühl-Denkmal am Denkmalweg in Ostrach ein Brand gemeldet. Dem schnellen Eingreifen der verständigten Feuerwehr war es zu verdanken, dass sich ein Flächenbrand von etwa 35 Quadratmeter nicht weiter ausbreiten konnte. Laut einer Zeugin hielten sich kurz vor Brandausbruch zwei männliche Personen in jugendlichem Alter in unmittelbarer Nähe der Brandstelle auf. Genauere Angaben zu den Personen konnte die Zeugin jedoch nicht machen, weshalb die Polizei nun weitere Zeugen sucht, welche zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 482-0 zu melden. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 12 Feuerwehrleuten vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell