Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Weingarten (ots)

Am Freitag, gegen 15.00 Uhr befährt ein 14-jähriger Pedelec-Fahrer die Schonisweilerstraße in Weingarten in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe Gebäude 3 kommt ihm ein schwarzer BMW entgegen, welcher an einem rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifährt. Hierbei missachtet der BMW-Fahrer den Vorrang des Fahrradfahrers welcher in der Folge ins Schleudern und zu Sturz kommt. Hierbei zieht er sich nicht unerhebliche Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Der BMW-Fahrer hält nicht an und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter der Telefonnummer 0751 803-0 zu melden.

