Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrer prallt gegen Auto

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein 28 Jahre alter E-Scooter-Fahrer am Donnerstagmorgen Verletzungen zugezogen. Eine 47 Jahre alte Toyota-Lenkerin fuhr von der Eugenstraße kommend in den Kreisverkehr der Charlottenstraße ein und nahm dem Rollerfahrer dabei die Vorfahrt. Der 28-Jährige prallte in die Fahrertüre des Wagens und wurde leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Weil die Versicherung des E-Scooters abgelaufen ist, kommen auch auf den 28-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen zu. Am Auto entstand rund 1.500 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

In Rohbau eingebrochen - Zeugen gesucht

Diebe haben sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen unberechtigt Zutritt zum Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Gangolfstraße in Kluftern verschafft. Die Unbekannten brachen ein Kellerabteil gewaltsam auf und stahlen diverse Baumaschinen wie Akkuschrauber und Bohrmaschinen sowie Verbindungsrohre aus Metall, einen LED-Baustrahler und Kabeltrommeln. Insgesamt wird der Diebstahlsschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 7 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweis zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Friedrichshafen/Oberteuringen/Tettnang

Polizei stoppt berauschte Scooter-Fahrer

Je eine Anzeige haben die berauschten Scooter-Fahrten für drei Verkehrsteilnehmende zur Folge, die in der Nacht auf Freitag von der Polizei kontrolliert wurden. Gegen 21.15 Uhr stoppten die Beamten im Stadtgebiet Friedrichshafen einen 33-Jährigen, der über 1,6 Promille pustete. In Obetreuringen bemerkte eine Polizeistreife um kurz nach 23 Uhr die Schlangenlinienfahrt einer 52-Jährigen, die bei der anschließenden Überprüfung über 1,5 Promille intus hatte. In Tettnang reagierte bei einem 32-Jährigen kurz nach Mitternacht ein Drogenvortest positiv auf THC. Alle drei durften nicht mehr weiterfahren, mussten die Polizisten zur Entnahme je einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten und haben nun entsprechende Konsequenzen zu erwarten.

Oberteuringen

Von Straße abgekommen

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend bei Oberteuringen von der Straße abgekommen und verunfallt. Der 48-Jährige war mit seinem Mazda auf der K 7735 unterwegs und vernahm eigenen Angaben zufolge die Bewegung eines Tiers am Straßenrand. Er wich aus, geriet in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser prallte frontal gegen eine Grundwassermessstelle und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Während der 48-Jährige mit dem Schrecken davonkam, entstand an der Messeinrichtung mehrere hundert Euro, an dem Mazda etwa 10.000 Euro Sachschaden. Die hinzugerufene Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe, ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Autos.

Überlingen

Rollerfahrer kollidiert mit Auto

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 9.45 Uhr auf der K 7771 zwischen Owingen und Bambergen ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge bog eine 55 Jahre alte MINI-Fahrerin auf Höhe der Römerstraße nach rechts zu einem Hofladen ab und soll dafür nach links ausgeholt haben. Dabei erkannte sie einen von hinten herannahenden 78-jährigen Motorroller-Fahrer nicht, der offenbar an dem abbiegenden Wagen vorbeifahren wollte. Der Zweiradfahrer prallte in die Fahrerseite des ausscherenden MINI und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den eher leicht verletzten 78-Jährigen in eine Klinik. Ob die leichte Alkoholisierung der Autofahrerin mit unfallursächlich gewesen sein könnte, wird aktuell geprüft. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall rund 7.500 Euro Sachschaden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Unfall beim Abbiegen

Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro entstand am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 200 zwischen Lippertsreute und den Reutehöfen. Ein Seat-Fahrer wollte nach links auf einen Wanderparkplatz abbiegen und übersah dabei einen aus Überlingen nahenden Pkw. Die Fahrerin bremste stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und prallte in die Beifahrerseite. Der Beifahrer im Seat zog sich bei dem Unfall eher leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

