Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Friedrichshafen-Fischbach (Bodenseekreis) (ots)

Tödliche Verletzungen hat ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 31 bei Friedrichshafen-Fischbach erlitten. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge war zum Unfallzeitpunkt gegen 13.15 Uhr die Straßenmeisterei auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Fischbach und Spaltenstein mit Arbeiten an der Mittelleitplanke befasst und hatte dazu die beiden Fahrspuren in Richtung Friedrichshafen auf die rechte Spur verengt. Dies erkannte der auf der linken Spur fahrende Zweiradlenker mutmaßlich zu spät und prallte beim Einordnen auf die rechte Fahrspur mit seiner Harley wuchtig in das Heck eines rechts fahrenden Sattelzugs. Durch die Kollision kam der 58-Jährige zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er trotz notärztlicher Bemühungen noch an der Unfallstelle verstarb. Sowohl am Motorrad als auch am Sattelauflieger entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von mehreren zehntausend Euro. Das Zweirad musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Zur Betreuung der Beteiligten war neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr auch die Psychosoziale Notfallversorgung vor Ort im Einsatz. Für die Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme musste die B 31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen gesperrt werden. Diese Sperrung dauert aktuell noch an, der Verkehr wird durch Fischbach umgeleitet.

