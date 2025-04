Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rollerfahrer mit knapp zwei Promille unterwegs

Knapp zwei Promille hat ein Alkoholtest bei einem 71-Jährigen ergeben, der am Mittwoch kurz nach 11.30 Uhr mit seinem Roller mit deutlichen Ausfallerscheinungen unterwegs war. Der Senior fuhr in der Ebertstraße so starke Schlangenlinien, dass ein entgegenkommender Autofahrer sicherheitshalber anhielt. Dennoch streifte der 71-Jährige das Fahrzeug leicht, Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt dennoch fort. Der Autofahrer folgte dem Mann und konnte ihn im Bereich der Weißenauer Straße bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife festhalten. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 71-Jährigen. Da dieser derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, stellten die Polizisten den Motorroller zur Feststellung der tatsächlichen Geschwindigkeit sicher. Der 71-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Ravensburg

Frau wird von Hund gebissen - Polizei bittet um Hinweise

Leichte Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderten, hat eine 63-jährige Fußgängerin am Mittwochmorgen durch einen Hundebiss erlitten. Die Frau war kurz nach 7 Uhr auf dem Fußgängerüberweg im Bereich der Seestraße/Hirschgraben unterwegs, als ihr ein Fußgänger mit einem angeleinten Hund entgegenkam. Der mittelgroße Vierbeiner sprang die Frau unvermittelt an und biss ihr in den Oberschenkel. Die 63-Jährige sprach den gut 70 Jahre alten, stämmigen Hundehalter daraufhin an. Dieser gab der Frau seine Personalien und ging weiter in Richtung Innenstadt. Als sich die Frau nach der medizinischen Erstversorgung zur Polizei begab, stellte sich heraus, dass die Personalien mutmaßlich nicht stimmen. Die Beamten, die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet haben, bitten daher Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Hundehalter geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden. Der Mann trug eine schwarze Wollmütze und eine olivgrüne Jacke, der rot-braune Hund soll einem Border Collie ähneln.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Einen Verletzten und Sachschaden in Höhe von über 60.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.30 Uhr gefordert, bei dem ein Streifenwagen der Polizei beteiligt war. Die Streifenwagenbesatzung war auf der B 30 in Richtung Bad Waldsee unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord ab. Dort bog der 24-jährige Fahrer des Polizeiwagens verbotswidrig über die Sperrfläche nach links ab, um in Richtung Berg einem zu kontrollierenden Fahrzeug zu folgen. Dabei übersah er den Volvo eines 25-Jährigen, der ordnungsgemäß auf der L 291 in Richtung Ravensburg unterwegs war. Durch die wuchtige Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Der Volvo wurde in eine Leitplanke geschleudert, die dadurch beschädigt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Horgenzell

In Gegenverkehr geprallt

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 14 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Hasenweiler ereignet hat. Ein 29-Jähriger kam mit seinem Nissan aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Audi einer 45-Jährigen zusammen. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, der Schaden am Audi wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weingarten

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Ettishofer Straße hat am Dienstag zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Opel am Heck touchiert und dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Nach Spiegelstreifer weitergefahren - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Fahrerflucht ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der K 7935 ereignet hat. Ein 39-jähriger Peugeot-Lenker war von Hittisweiler in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge ein bislang unbekannter Kastenwagen-Fahrer in einer Kurve mittig entgegenkam. Die Spiegel der beiden Fahrzeuge streiften sich, wodurch an dem Peugeot Expert Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Der Unbekannte setzte seine Fahrt mit dem weißen Kastenwagen fort, ohne anzuhalten. Angaben des 39-Jährigen zufolge sollen hinter dem Unbekannten zwei Autofahrer gefahren sein. Diese sowie weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen am linken Außenspiegel beschädigten Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07524/4043-0 melden.

Wangen

Fahrradfahrerin erleidet bei Unfall leichte Verletzungen

Eine 56 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 11 Uhr in der Klosterbergstraße leicht verletzt worden. Die Frau wollte nach links in den Aumühleweg abbiegen, als ihr ein 79-jähriger BMW-Fahrer entgegenkam. Da dieser Angaben der 56-Jährigen zufolge leicht abbremste und seinen Blick zur Seite richtete, ging die Radlerin davon aus, dass sie abbiegen kann. Da der 79-Jährige seine Fahrt jedoch fortsetzte, kollidierten die beiden. Die 56-Jährige stürzte und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden fiel mit insgesamt mehreren hundert Euro eher gering aus.

Wolfegg

Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Lebensbedrohliche Verletzungen hat eine 55-Jährige am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall in einem Weiler bei Roßberg erlitten. Die Frau verband bei landwirtschaftlichen Arbeiten ein Gerät mittels einer Zapfwelle mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Mutmaßlich weil sich ein Kleidungsstück in der laufenden Zapfwelle verfangen hat, wurde die Frau gegen das Gerät geschleudert. Dabei zog sie sich Verletzungen am gesamten Körper zu. Mitarbeiter kamen der 55-Jährigen, die sich bis dahin alleine an dem Traktor befunden hatte, zu Hilfe. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Verletzte in eine Klinik. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und schließt derzeit Fremdverschulden aus.

Isny

Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sowie eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 9.30 Uhr auf der L 318 ereignet hat. Der 35 Jahre alte Fahrer eines Entsorgungsfahrzeugs wollte die Landesstraße von Kleinhaslach kommend geradeaus in Richtung Senngutweg queren und missachtete dabei die Vorfahrt einer 47-jährigen Hyundai-Lenkerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Frau leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 47-Jährige in ein Krankenhaus. Der Hyundai, an dem mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Polizei untersagt übermüdetem Fahrer die Weiterfahrt

Rund 1.300 Kilometer am Stück war ein 77 Jahre alter Klein-Lkw-Fahrer eigenen Angaben zufolge bereits unterwegs, als er am Mittwoch kurz nach 21 Uhr auf der A 96 in eine Leitplanke prallte. Der Senior war zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kisslegg unterwegs, als er zunächst unvermittelt auf die linke Spur wechselte. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer, der sich bereits auf der Überholspur befand, konnte durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision verhindern. Der 77-Jährige kollidierte im weiteren Verlauf mit der Mittelleitplanke und setzte dann seine Fahrt offenbar unbeeindruckt, jedoch in deutlichen Schlangenlinien, fort. An seinem Kastenwagen war durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Eine alarmierte Polizeistreife versuchte, den Senior durch Anhaltezeichen und Blaulicht zu stoppen. Dieser reagierte jedoch nicht und konnte von den Polizisten schließlich erst an der Abfahrt Wangen-Nord zum Anhalten bewegt werden. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den Mann, der deutliche Anzeichen auf Übermüdung zeigte, jedoch unverletzt war. Die Beamten untersagten dem 77-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht an.

