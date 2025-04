Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen / Oberteuringen / Neukirch

Ernüchternde Verkehrsbilanz

Ernüchternd sind die Ergebnisse von Kontrollen, die Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen sowie der Verkehrspolizei Ravensburg in der Nacht auf Donnerstag an unterschiedlichen Orten durchgeführt haben. Insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer mussten ihren Führerschein ganz abgeben oder werden in den kommenden Monaten mit einem Fahrverbot belegt werden. Gegen 23.30 Uhr versuchte der Fahrer eines Motorrollers vor einer Streife der Verkehrspolizei zu flüchten. Der 19-Jährige hatte an seinem Zweirad kein Kennzeichen angebracht und fuhr mit seinem 50ccm-Roller mit bis zu etwa 80 km/h davon, als die entgegenkommende Streife zur Kontrolle wendete. Seine Fahrt über verschiedene Straßen und einen Kiesweg endete mit einem Sturz in einen Strauch. Neben der Tatsache, dass der 19-Jährige nicht über die nötige Fahrerlaubnis verfügt und sein Roller keine Zulassung besitzt, schlug auch noch ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Auch ein Autofahrer wollte im Friedrichshafener Stadtgebiet einer Polizeikontrolle entkommen. Der 68-Jährige beschleunigte seinen Wagen und schaltete das Fahrzeuglicht noch vor Erreichen seiner Wohnanschrift ab. Einem Alkoholtest konnte er sich dennoch nicht entziehen: Dieser ergab über 0,5 Promille. Drei weitere Autofahrer wurden in derselben Nacht in Neukirch, Friedrichshafen und Oberteuringen mit zweimal über 0,5 Promille und einmal über zwei Promille gestoppt. Nicht weniger ernüchternd verliefen auch Verkehrskontrollen am Mittwochnachmittag im Bereich der Kornblumenstraße in Friedrichshafen. Zwölf Autofahrer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt, weitere zwölf Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt, darunter ein Kind. Die Polizei wird zur Steigerung der Verkehrssicherheit weiterhin konsequent Verkehrskontrollen durchführen.

Friedrichshafen

In Wohnung eingebrochen

Auf eine Spielekonsole hatten es Unbekannte abgesehen, die zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 02.30 Uhr, in eine Souterrain-Wohnung im Hägleweg in Jettenhausen eingebrochen sind. Die Täter verschafften sich über ein bodentiefes Fenster Zutritt zu der Wohnung, durchsuchten mehrere Schränke und flüchteten mit der Konsole im Wert mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen.

Friedrichshafen

Oldtimer gerät in Brand

Ein Fiat 500 Oldtimer ist am Mittwochabend im Bereich des Wohngebiets Oberhof in Brand geraten. Während der Fahrt bemerkte der Fahrer des Wagens Qualm aus dem Motorraum und hielt daraufhin an. Die örtliche Feuerwehr löschte schließlich den zwischenzeitlich brennenden Oldtimer, an dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Oberteuringen

In Geschäftsräume eingebrochen

In die Geschäftsräume einer Firma in der Meersburger Straße in Neuhaus sind am späten Dienstagabend Unbekannte eingebrochen. Die Täter schlugen nach bisherigen Erkenntnissen ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten anschließend sämtliche Büro-, Verkaufs- und Lagerräume. Neben mehreren Kettensägen, die die Unbekannten an sich nahmen, brachen sie auch einen Tresor auf und entwendeten daraus Bargeld. Die Polizei Friedrichshafen hat Spuren gesichert und ermittelt hinsichtlich des Einbruchs. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/104-0 auf dem Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Oberteuringen

Panzergranate gesprengt

Ein Angler hat am Mittwochmorgen im Flussbett der Rotach im Bereich Ramsenbühl eine alte Panzergranate entdeckt und die Polizei gerufen. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen setzten sich wegen des gemeldeten verdächtigen Gegenstands mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst in Verbindung, woraufhin schnell feststand, dass es sich bei der vermeintlichen "Bombe" um alte russische Munition handelt. Die Fachbeamten führten am Nachmittag schließlich eine kontrollierte Sprengung vor Ort durch. Hierzu musste ein angrenzendes Wohnhaus kurzzeitig geräumt werden.

Kressbronn am Bodensee

Kleintraktor gerät auf Rebfläche ins Rollen und prallt in Holzschuppen

Ein Kleintraktor samt Mulchgerät ist am Mittwochnachmittag auf einer steil abfallenden Rebfläche ins Rollen geraten und dabei in einen Holzschuppen geprallt. Als die Fahrerin des Kleintraktors die Kontrolle über ihr Arbeitsgerät verlor, sprang sie geistesgegenwärtig ab, während der Traktor an Fahrt aufnahm. Er durchbrach den Zaun eines angrenzenden Schrebergartens, beschädigte eine kleine Metallhütte und prallte schließlich in den Holzschuppen, der teilweise einstürzte. Insgesamt dürfte Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Autofahrer flüchtet - Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Trotz seiner Flucht vor einer Streife des Polizeireviers Überlingen muss ein 31-Jähriger mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Weil er ohne Gurt unterwegs war, wollte eine Polizeistreife am Mittwochabend den Fahrer eines Opel im Burgbergring kontrollieren. Als die Beamten wendeten, bog der 31-Jährige schnell ab, sprang aus seinem Wagen und flüchtete zu Fuß. Die Bremse seines Opels hatte der 31-Jährige dabei offensichtlich nicht im Sinn. Der Pkw geriet auf der abschüssigen Straße ins Rollen und prallte rückwärts in einen angrenzenden Zaun. Inwieweit Sachschaden entstand ist derzeit noch unklar. Aber auch die Flucht war von wenig Erfolg gekrönt. Die Beamten konnten über die Fahrzeugdaten schnell ausmachen, wer der Lenker des Wagens war, und fanden ihre Bestätigung schließlich bei einem Bildabgleich. Neben dem 31-Jährigen muss nun auch die Halterin des Wagens mit einer Strafanzeige rechnen, da sie die Fahrt des Führerscheinlosen mit ihrem Fahrzeug zugelassen hatte. Der Pkw wurde als Tatmittel beschlagnahmt.

