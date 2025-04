Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

E-Bike-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 76-Jähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er am Mittwoch kurz vor 1 Uhr mit seinem S-Pedelec im Stadtgebiet gestürzt ist. Da der Senior zudem alkoholisiert war, musste er in der Klinik Blut abgeben. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Weingarten

Unfallverursacher sucht das Weite

Recht hohen Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 14 Uhr und 20.40 Uhr in der Herknerstraße hinterlassen, als er gegen das Heck eines BMW geprallt ist. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden am BMW wird auf rund 6.500 Euro beziffert. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Amtzell

Vorrang missachtet - zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von knapp 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz vor 7 Uhr in Geiselharz ereignet hat. Eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin wollte von der B 32 kommend nach links in die Wangener Straße abbiegen, missachtete dabei den Vorrang einer 34-Jährigen und kollidierte mit deren Mazda. Dieser wurde durch den wuchtigen Zusammenstoß gegen den VW einer 26-Jährigen geschleudert, die sich hinter der 21-Jährigen auf der Linksabbiegespur befand. Sowohl die 34-Jährige als auch die 26-Jährige wurden leicht verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, und der Mazda mussten abgeschleppt werden.

Kißlegg

Polizei überführt Schmierfinken

Strafanzeigen kommen auf zwei 16-Jährige zu, die bereits in der Nacht von 5. auf 6. März an einem Wasserspeicher bei Immenried mit Sprühfarbe Schriftzeichen aufgebracht und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht haben. Ein Spaziergänger ertappte die Jugendlichen, die daraufhin die Beine in die Hand nahmen. Anhand zurückgelassener Gegenstände konnten Beamte des Polizeireviers Wangen das Duo inzwischen identifizieren und der Tat überführen. Beide Teenager werden nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Quad-Fahrer prallt in Fahrradständer und gegen Hauswand

Mutmaßlich alkoholisiert war ein 57-Jähriger, der am Montagabend gegen 22 Uhr mit seinem Quad in einer Kurve am Übergang der Unteren Grabenstraße in die Memminger Straße von der Fahrbahn abkam. Dort überfuhr er einen Fahrradständer und prallte in der Folge gegen die Hauswand eines Supermarkts. Im Anschluss fuhr der 57-Jährige weiter, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Mann sowie das Quad, an dem bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden war, an der Halteranschrift antreffen. Da der Fahrer einen alkoholisierten Eindruck machte, aber einen Vortest verweigerte, musste er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 57-Jährigen und zeigten ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Wurzach

Fahrer meldet Unfall nachträglich - Polizei sucht Geschädigten

Einen Unfall auf einem Parkplatz in der Parkstraße hinter dem dortigen Eiscafe, der sich am Montag gegen 11 Uhr ereignet haben soll, hat ein 69-Jähriger der Polizei am Montagnachmittag gemeldet. Der Senior gab an, mit seinem Daimler einen Kastenwagen mit Aufschrift touchiert zu haben. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der Wagen nicht mehr vor Ort. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht gegen den 69-Jährigen eingeleitet und bittet unter Tel. 07564/2013 um Hinweise zu dem dunklen Kastenwagen oder dessen Besitzer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell