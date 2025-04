Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Exhibitionist unterwegs - Kriminalpolizei ermittelt

Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen haben Beamte der Kriminalpolizei nach einem Vorfall am Montagabend eingeleitet. Eine 17-jährige Joggerin wurde kurz vor 18.30 Uhr zwischen Molldiete und Fidazhofen auf einen Mann aufmerksam, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Jugendliche bat einen weiteren Jogger um Hilfe und verständigte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Unbekannten, bei der unter anderem Polizeihunde eingesetzt waren, konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zu dem Mann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt, von sportlicher Statur, etwa 180 cm groß und von europäischem Erscheinungsbild sein soll, nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen. Zur Tatzeit soll der Mann einen dunklen Hoodie, eine lange, dunkelblaue Jogginghose mit hellblauen Streifen und weiße Schuhe getragen haben. Der Unbekannte soll glatte, mittellange dunkelbraune Haare sowie einen Schnauzbart haben.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall, an dem am Montagmorgen die Besatzung eines Rettungswagens beteiligt war, sucht die Verkehrspolizei Ravensburg Zeugen. Ein 56 Jahre alter Fiat Ducato-Fahrer war kurz nach 8.30 Uhr von Ravensburg in Richtung Grünkraut unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge in Knollengraben der Rettungswagen mit Sondersignal entgegenkam. Der 56-Jährige wich nach rechts aus. Vor dem Krankenwagen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer, der ebenfalls am rechten Fahrbahnrand anhielt. Der Lenker des Rettungswagens fuhr an den beiden Fahrzeugen vorbei und soll dabei mit dem Außenspiegel den Spiegel des Fiat gestreift und beschädigt haben. Der Unfall wurde bei der Polizei erst nachträglich angezeigt, weshalb die Ermittler Zeugen sowie den vor dem Rettungswagen befindlichen Autofahrer bitten, sich unter Tel. 0751/803-5333 zu melden.

Altshausen

Rettungssanitäter angegriffen

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 45-Jährigen zu, der am Montag kurz vor Mitternacht zwei Rettungssanitäter angegriffen und beleidigt hat. Die beiden Sanitäter waren aufgrund eines medizinischen Einsatzes zu dem 45-Jährigen in die Hindenburgstraße gerufen worden. Während der Maßnahmen wurde der Mann zunehmend aggressiv, beleidigte und bedrohte die beiden Einsatzkräfte. Im weiteren Verlauf schlug der 45-Jährige einem Sanitäter ins Gesicht und flüchtete im Anschluss. Eine alarmierte Polizeisteife konnte den alkoholisierten Mann im Ortsgebiet antreffen und in Gewahrsam nehmen. Bei den weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte der 45-Jährige auch die Polizisten. Er musste die restliche Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Weingarten verbringen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende angezeigt. Zudem wird er auch für die unfreiwillige Übernachtung aufkommen müssen.

Bad Waldsee

Gegen Stromverteilerkasten geprallt - Verursacher sucht das Weite

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in den vergangenen Wochen an einem Stromverteilerkasten in der Müllerbühlstraße hinterlassen. Der Unbekannte prallte zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug gegen den Verteilerkasten und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch die Kollision wurden die Starkstromleitungen im Innern des Kastens, der sich in unmittelbarer Nähe zu einem Kinderspielplatz befindet, freigelegt. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug.

Wolfegg

Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer ohne Bewusstsein

Mutmaßlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ist ein 53 Jahre alter Audi-Fahrer am Montag gegen 16.45 Uhr am Steuer seines Wagens bewusstlos geworden und in der Folge von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war auf der K 7937 zwischen Wolfegg und Wiggenreute unterwegs, als er in etwa auf Höhe des Bahnübergangs zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge wurde der Wagen aufgrund der dortigen Steigung nach links abgewiesen, querte die Fahrbahn und geriet nach links in die Wiese. Der Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, blieb schließlich an einer Leitplanke an einem Hang stehen. Ersthelfer schlugen eine Scheibe an dem Audi ein, um dem Mann zu Hilfe zu kommen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 53-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Waldburg

Frau kommt in Kurve von Fahrbahn ab

Leichte Verletzungen hat eine 64 Jahre alte Skoda-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 22.30 Uhr in der Hauptstraße erlitten. Die Frau war mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und kam in einer leichten Linkskurve in Fahrtrichtung Waldburg von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einer Straßenlaterne und einem Geländer. Die Laterne wurde dabei aus der Verankerung gerissen und fiel um. Die 64-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ihr Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und rund einem Dutzend Wehrleuten an der Unfallstelle eingesetzt, da Betriebsstoffe ausliefen. Auch ein Bauhofmitarbeiter kam vor Ort, um sich um die freiliegende Stromzufuhr zur Laterne zu kümmern.

Kißlegg

Fahrzeug gestreift und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 7 und 17.30 Uhr in der Herrenstraße einen geparkten Opel angefahren und ist im Anschluss weggefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Opel entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte den Opel beim Ein- oder Ausparken an der linken hinteren Tür beschädigte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell