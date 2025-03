Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Sportgeschäft in der Schottenstraße - Täter flüchtet mit entwendetem Fahrrad (05.03.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Sportgeschäft in der Schottenstraße eingebrochen. Gegen kurz nach drei Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum, wobei er derartigen Lärm verursachte, dass Anwohner den Einbruch bemerkten und die Polizei verständigten. Noch vor deren Eintreffen gelang es dem Unbekannten sich ein Fahrrad aus der Ausstellung des Ladens zu schnappen und damit zu flüchten. Sofortige Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Zur Beschreibung des unbekannten Einbrechers ist lediglich bekannt, dass er etwa 175 Zentimeter groß und schlank war. Er trug eine Kopfbedeckung oder Vermummung, schwarze Kleidung und vermutlich weiße Schuhe.

Zeugen, die gegen drei Uhr Verdächtiges im Bereich des Sport "Jester" beobachtet haben oder denen der flüchtige Radfahrer, der das entwendete Fahrrad zeitweise geschoben haben soll aufgefallen ist oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

