Sigmaringen

Pkw zerkratzt

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter an einem Peugeot verursacht, der am Montag zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr auf einem Krankenhaus-Parkplatz in der Hohenzollernstraße abgestellt war. Offenbar mutwillig zerkratzte der Unbekannte den Lack des Wagens, weshalb das Polizeirevier Sigmaringen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet hat. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder deren Pkw möglicherweise ebenfalls beschädigt wurde, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem örtlichen Revier zu melden.

Inzigkofen

Sekundenschlaf führt zu Unfall - über 20.000 Euro Sachschaden

Sekundenschlaf hat am Montagnachmittag in der Hauptstraße (B 313) in Engelswies zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem über 20.000 Euro Sachschaden entstanden ist. Ein 21-Jähriger geriet in Richtung Meßkirch mit seinem Citroen auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich in einen entgegenkommenden Toyota. Dessen Fahrer hatte die Situation zwar noch erkannt und versucht, auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Infolge des Aufpralls geriet der Citroen ins Schleudern und prallte gegen einen weiteren Pkw, bevor er schließlich zum Stillstand kam. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen keiner der Unfallbeteiligten, die drei Unfallwagen wurden erheblich beschädigt und mussten teils abgeschleppt werden.

Meßkirch

Kinder beschädigen Radlader - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Kinder sollen am Sonntagnachmittag kurz nach 17 Uhr auf einem umzäunten Gelände in der Straße "Am Stachus" einen Radlader mit Steinen beworfen und dabei beschädigt haben. Ein Zeuge nahm die bislang unbekannten Kinder auf und verständigte die Polizei. Durch die Steinwürfe wurde nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem die Frontscheibe des Radladers beschädigt. Der Polizeiposten Meßkirch geht der Sache nach und nimmt Hinweise auf die Kinder, die wohl zu Dritt unterwegs gewesen sind, unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Mengen

Alkoholisierter Radler stürzt

Eine erhebliche Platzwunde im Gesicht hat ein alkoholisierter Radfahrer davongetragen, als er am Montagabend in der Dammstraße gestürzt ist. Ein Passant fand den 39-Jährigen auf der Straße liegend und verständigte den Rettungsdienst. Der leicht Verletzte wurde schließlich in einem Krankenhaus behandelt und musste dort aufgrund seiner Alkoholisierung auch eine Blutprobe abgeben. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

