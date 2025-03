PP Ravensburg: Bewirtungshütte auf Messegelände brennt ab

Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots) - In Arbeiterunterkunft aneinandergeraten - 27-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft In einer Arbeiterunterkunft in der Neuen Straße ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 27-Jähriger mit einem 24-Jährigen aneinandergeraten und sitzt nun in ...

mehr