Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem es am 5. März gegen 19.30 Uhr zwischen mehreren Jugendlichen innerhalb eines Busses im Bereich der "Weißenauer Straße" zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, sucht die Polizei nun Zeugen. Bislang Unbekannte seien zwischen die insgesamt drei Streithähne gegangen, um diese voneinander zu trennen. Die Polizei Ravensburg bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen nun die Personen, die im Bus zur Hilfe kamen, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Radfahrer verursacht Unfall auf Busspur

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am späten Sonntagvormittag im Bereich der "Meersburger Straße" entstanden, bei dem ein Fahrradfahrer von hinten auf einen verkehrsbedingt haltenden Audi-Fahrer aufgefahren ist. Der 49-jährige Autofahrer ermöglichte nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 11.30 Uhr beim Rechtsabbiegen in die Uferstraße einer ordnungsgemäß fahrenden Radfahrerin die Querung des Weges. Der nachfolgende 56-jährige Radfahrer, der sich verbotswidrig auf der gleichen Spur wie der Audi-Fahrer befand, erkannte dies offenbar zu spät und fuhr diesem von hinten so stark auf, dass der Wagen beschädigt wurde. Der Radfahrer sowie sein Fahrrad trugen bei dem Aufprall keine Schäden davon.

Ravensburg

Betrunkener endet in der Arrestzelle

Weil ein betrunkener 31-Jähriger am Samstagabend eine junge Frau im Bereich des Bahnhofs sexuell belästigt haben soll und bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen aggressiv gegenüber den Beamten auftrat, musste er die Nacht in der Arrestzelle verbringen. Bei einer Atemalkoholmessung stellten die Beamten bei dem 31-Jährigen knapp 3,3 Promille fest. Neben strafrechtlichen Konsequenzen muss der Mann auch mit einer Gebührenrechnung zur Begleichung der Übernachtungskosten auf dem Polizeirevier rechnen.

Weingarten

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz einer Fastfood-Kette in der "Argonnenstraße" einen BMW beschädigt hat und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet ist, sucht die Polizei Zeugen. Der Unbekannte verursachte an dem BMW im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr nach derzeitigem Kenntnisstand einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei Weingarten bittet Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wolfegg

Unfall fordert Leichtverletzten und hohen Sachschaden

Ein Leichtverletzter und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend im Bereich der "Waldseer Straße". Ein 37-jähriger Mazda-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache gegen 19.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Brückengeländer. Der 37-Jährige musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mazda des Mannes, an dem rund 12.000 Euro Sachschaden entstanden ist, musste abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Mann beleidigt Jugendliche an Bushaltestelle

Die Polizei Leutkirch hat die Ermittlungen gegen einen 39-Jährigen aufgenommen, der am Sonntagnachmittag an einer Bushaltestelle im Bereich der Ortsdurchfahrt eine 15-Jährige beleidigt haben soll. Der Mann habe die Jugendliche nicht nur mit ehrverletzenden Äußerungen beschimpft, sondern auch mit dem Tode bedroht. Der Mann, der außerdem versucht hat, die 15-Jährige anzuspucken, muss deshalb gleich mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Leutkirch

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Leutkirch sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem ein bislang Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag gegen eine Hauswand im Bereich der "Kurze Straße" gefahren und anschließend unerlaubt geflüchtet ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der Verursacher im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 10 Uhr bei einem Wendemanöver gegen die Hauswand gefahren sein und hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht haben. Der Unfallfahrer war mutmaßlich mit einem dunklen Pkw unterwegs. Zeugen des Vorfalls und Personen die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell