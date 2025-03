Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 31.03.2025

Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

In Arbeiterunterkunft aneinandergeraten - 27-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

In einer Arbeiterunterkunft in der Neuen Straße ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 27-Jähriger mit einem 24-Jährigen aneinandergeraten und sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalkommissariats Sigmaringen soll es kurz nach 2 Uhr zum Streit zwischen den beiden erheblich alkoholisierten Männern gekommen sein, der sich später vor die Unterkunft verlagerte. Im Verlauf der weiteren Auseinandersetzung soll der 27-Jährige ein Messer gezückt und auf sein Gegenüber eingestochen haben, wobei der 24-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Er wurde in der Folge in einem Krankenhaus behandelt. Auch der 27-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zum exakten Hergang und der Ursache des Streits dauern derzeit an.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde der 27-Jährige am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den rumänischen Staatsangehörigen erließ und in Vollzug setzte.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

