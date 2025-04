Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 14 Jahre alte E-Scooter-Lenkerin davongetragen, die am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr die Colsmannstraße überqueren wollte. Sie missachtete dabei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen das Rotlichtsignal einer Fußgängerampel. Auf der Straße wurde sie vom Ford eines anfahrenden 62-Jährigen erfasst. Durch die Kollision erlitt die Jugendliche so schwere Verletzungen, dass ein Krankenwagen sie in ein Klinikum bringen musste. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme teilweise einseitig gesperrt.

Friedrichshafen

Autofahrer flüchtet vor Polizei

Mit mehreren Anzeigen muss ein 39 Jahre alter Mann rechnen, der am Montagnachmittag vor der Polizei geflohen ist. Der Mann war kurz nach 17 Uhr mit einem Mercedes in der Markdorfer Straße unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte. Kurzerhand drückte der 39-Jährige aufs Gaspedal und flüchtete durch eine 30er-Zone. Er stellte seinen Pkw in der Gangolfstraße auf einem Kiesparkplatz ab und ergriff die Flucht zu Fuß. Die Beamten entdeckten den Mann kurze Zeit später auf einem E-Scooter fahrend. Sie hielten ihn an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Schnell erklärte sich der Grund seiner Flucht. Der Mann besaß keinen gültigen Führerschein. Zudem zeigte er diverse Anzeichen, die einen Drogenkonsum nahelegen. Er musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten ein und untersagten dem 39-Jährigen die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Attackiert und bestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem ein Jugendlicher gegenüber der Polizei angab, vergangenen Dienstag von mehreren Männern attackiert und bestohlen worden zu sein, hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der 17-Jährige soll zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich der Schillerstraße von einer Gruppe angesprochen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert worden sein. Als er dies nicht tat, hätten ihn drei Männer der Gruppe mit Tritten und Schlägen attackiert. Einer der Angreifer habe dem 17-Jährgen im Anschluss das Handy abgenommen, bevor alle in unbekannte Richtung die Flucht ergriffen. Einer der Täter wird als 25-30 Jahre alt, schlank und muskulös beschrieben. Er hatte einen dunklen Ziegenbart, trug eine schwarze Basecap, schwarze Jeans, weiße Nike-Airforce-Schuhe, ein cremefarbenes Oberteil und eine schwarze "Armani"-Jacke. Seine beiden Begleiter waren komplett schwarz gekleidet, einer hatte zum Zopf gebundene Haare, der andere einen Boxerschnitt. Einen vierten Täter, der beim Geschehen offenbar nicht eingegriffen hatte, kann der Jugendliche nicht näher beschrieben. Personen, die am 25.3. zu genannter Zeit im Bereich der Schillerstraße auf die von dem 17-Jährigen geschilderte Auseinandersetzung oder sonstige verdächtige Personen aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

Friedrichshafen

Roller-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eher leichte Verletzungen hat eine E-Scooter-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Wendelgardstraße erlitten. Die 33 Jahre alte Fahrerin befuhr die Straße hinter einem Skoda. Dessen 49-jähriger Lenker wollte rechts am Straßenrand parken und setzte den Blinker. Die Zweiradlenkerin bemerkte den Parkvorgang, wollte allerdings noch an dem Skoda vorbei. Dabei streifte sie die Motorhaube des stehenden Wagens und kam zu Fall. Sie ging selbstständig zum Arzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf jeweils einige hundert Euro.

Friedrichshafen

Unfallverursacher gesucht

Nachdem ein Fahrzeuglenker am Sonntagabend in der Breslauer Straße einen Verkehrsunfall verursacht und die Flucht ergriffen hat, sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Verursacher streifte bei der Vorbeifahrt einen geparkten BMW Mini an der vorderen Stoßstange, an der ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Ohne sich um die Kollision und deren Folgen zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Aktuell geht die ermittelnde Polizei davon aus, dass der Flüchtige mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen ist. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Unfall am Klärwerk

Zwei verletzte Autofahrer und Sachschaden von rund 35.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Straße Am Klärwerk ereignet hat. Eine 18 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, die von der Lindauer Straße kam, bog nach links in eine Einmündung ab und prallte dabei mit dem entgegenkommenden BMW einer 78-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen erlitten eher leichte Verletzungen. Sie wurden von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos wurden so schwer beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten.

Meckenbeuren

Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in das Bildungszentrum am Theodor-Heuss-Platz eingebrochen. Die Täter brachen die Türen zu mehreren Büros auf. Auf ihrer Suche nach Beute stahlen sie Bargeld in vierstelliger Höhe. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Überlingen

Nach Unfall an Gesundheitszentrum - Verantwortlicher flüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Überlingen, nachdem am Montagmittag ein Auto auf einem Parkplatz des Gesundheitszentrums in der Obertorstraße angefahren wurde. Der verantwortliche Autofahrer streifte vermutlich beim Ausparken die linke hintere Fahrzeugseite des geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Frickingen

Brand an Ziegenstall

Das Futterhaus eines Ziegenstalls in Bruckfelden hat am Montagabend gebrannt. Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt an einer beheizten Tiertränke. Die Tränke wurde durch das Feuer stark beschädigt, der Schaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag laufen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Tiere kamen bei dem Vorfall glücklicherweise nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell